高松南高校ダンス部 岡山・香川の頑張る高校生を応援する青春のキセキです。今回は、全国大会への返り咲きを目指す高松南のダンス部を紹介します。 リズミカルな動きと息の合ったパフォーマンス。1年生11人、2年生9人部員全員で全国大会出場を目指します。 2025年夏の「全国高校ダンスドリル選手権」中国・四国大会のヒップホップダンス部門で1位に輝いた高松南ダンス部。2024年に続いて2年連続となる全国大