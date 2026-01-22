◆プロボクシング▽ライトフライ級（４８・９キロ以下）６回戦片岡雷斗―大橋波月（３月２４日、東京・後楽園ホール）３月２４日に東京・後楽園ホールで開催されるプロボクシング「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５２」の対戦カード発表会見が２２日、都内で行われた。２０２３年アジアユース選手権優勝などアマチュア６冠の片岡雷斗（１９）＝大橋＝がプロデビュー戦に臨み、ライトフライ級６回戦で日本