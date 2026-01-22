スロット政権２シーズン目で低迷するリバプールが、ダブルボランチの一角を補強する方針を打ち立て、クリスタルパレスのイングランド代表ＭＦアダム・ウォートン（２１）に白羽の矢を立てたことが明らかになった。英国サッカーサイト「フットボール・ファンキャスト」が掲載した記事によると、リバプールが今季終了後に獲得に向かうとされるウォートンの移籍金は６５００万ポンド（約１４０億４０００万円）。しかしイングラン