【書評】『戦争の美術史』／宮下規久朗・著／岩波新書／1496円【評者】辻田真佐憲（近現代史研究者）日本の戦争画が美術の一ジャンルとして「再評価」されるようになって久しい。なかでも藤田嗣治の「アッツ島玉砕」や「サイパン島同胞臣節を全うす」などは、折りに触れて言及される代表作となった。その背景には、藤田が西洋絵画の伝統を強く意識しながら制作に挑んでいた事実が明らかになり、かれの戦争画がたんなる時局便乗で