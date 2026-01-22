近畿地方では、明日23日にかけて大雪となる所があるでしょう。明日の朝は広い範囲で氷点下の冷え込みとなるため、積雪のない地域も、路面が凍結する恐れがあります。積雪や路面の凍結による転倒事故、スリップ事故に注意してください。近畿の北部は積雪が増加中今夜(22日)にかけて局地的な雪の強まりに注意今日22日は、彦根市(滋賀)で午前4時までの6時間で25センチの降雪を観測し、彦根地方気象台は「顕著な大雪に関する気象情報