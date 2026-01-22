【話題の書を読む】『憤怒の人母・佐藤愛子のカケラ』／杉山響子・著／小学館／1870円 『九十歳。何がめでたい』の作家・佐藤愛子さんの娘、杉山響子さんが、現在102歳の愛子センセイの老いと認知症、濃密で強烈な思い出を余すところなく綴った本書について、阿川佐和子さんはこう評した。 「どうして文士とは、総じてワガママで変人なのか。そして、文士の子どもがこれほど酷い目に遭っているというのに、どうしてみ