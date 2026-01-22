２２日午後３時５５分、長野地方気象台は大雪に関する長野県気象情報を発表した。［気象概況］日本付近は、２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。２４日から２５日頃にかけては、関東甲信地方の上空約５５００メートルに、氷点下３６度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため長野県では、大雪の峠は越えましたが、再び２４日から２５日頃にかけて、北部の山沿いと中野飯山地域、県の西側地域を中心に大