歌手で女優のはいだしょうこ（46）が22日までにインスタグラムを更新。練習のオフショットを公開し、“すっぴん”自撮りが話題を集めている。「2026年の最新」と書き出し、上下黒のジャージで練習する姿など、オフショットを公開。「れんしゅうしょこ」「きゅうけいしょこ」「きゅうけいのあいだ写真とるしょこ」「歌うと胸がいっぱいになって涙がでちゃうしょこ」と解説。「2026年の最新しょこから、お届けしました。