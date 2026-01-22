気象台は、午後4時15分に、なだれ注意報を敦賀市、美浜町、若狭町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】福井県・敦賀市、美浜町、若狭町に発表（雪崩注意報） 22日16:15時点福井県では、23日明け方まで大雪に警戒してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■敦賀市□大雪警報積雪23日明け方にかけて警戒・山地12時間最大降雪量40cm・平地12時間最大降雪量30cm□なだれ注意報【発表】23日に