大阪・堺市に、通信大手のKDDIが大規模なAIデータセンターをオープンしました。中継です。ここにはAIデータセンターの“心臓”にあたる、「サーバー」が設置されています。ジェミニなど生成AIを使う方もいらっしゃると思いますが、このサーバーで高度な学習などが行われています。そして、青い管には冷たい水が流れています。複雑な計算処理には多くの電力が必要となり、膨大な熱が放出されるので、冷たい水で冷却し、温かくなった