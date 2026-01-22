日本野球機構（NPB）は22日、今季から2軍公式戦を再編し、1リーグ3地区制で実施すると発表した。東地区に5球団、中地区に5球団、西地区に4球団が入り、各地区の勝率1位チームが地区優勝となる。優勝球団に各地区2位の中で最も勝率が高いチームを加えた計4球団が、トーナメント形式でファーム日本選手権を実施する。東地区は楽天、オイシックス、ヤクルト、ロッテ、日本ハム、中地区は西武、巨人、DeNA、ハヤテ、中日、西地区は