22日正午ごろ、神奈川県内の高校で異臭が発生し、9人が病院に搬送されました。スプレーが噴射されたという情報もあるということで、警察などが詳しく調べています。警察や消防によりますと22日正午ごろ、神奈川県藤沢市、今田にある「神奈川県立藤沢工科高校」で、学校関係者から「異臭がする。気分が悪いと訴えている人がいる」などと119番通報がありました。異臭は校舎の3階にある男子トイレから発生したということで、体調不良