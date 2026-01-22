東京マラソン財団は22日、東京マラソン2026（3月1日、東京都庁前〜東京駅前行幸通り）のエリート選手を発表した。男子の国内招待選手には昨年12月のバレンシアマラソンで2時間4分55秒の日本新記録を樹立した大迫傑（34、LI-NING）と前日本記録保持者の鈴木健吾（30、横浜市陸協）の新旧日本記録保持者対決となった。また、昨年9月の東京世界陸上代表の近藤亮太（25、三菱重工）、小山直城（29、ホンダ）、そして、今年のニューイヤ