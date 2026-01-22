子どもからお年寄りまで幅広い世代が気軽に楽しく参加できる総合型の柔道クラブが、高岡市内に開設されます。総合型柔道クラブは、高岡市の塩谷建設が全日本柔道連盟と連携して今年春に開設する予定で、きのう会見を開きました。全国で初めての取り組みということで、勝負や柔道着の着用にこだわらず幅広い世代が気軽に参加できるよう生活に根ざしたスポーツを追求したいとしています。 早速きのうは、柔道の受け身を活用