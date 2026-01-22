大雪の影響で、高速道路が一部通行止めになっているほか、新幹線や空の便などの交通にも影響が出ています。JR東海によりますと、東海道新幹線は22日午後3時時点で、岐阜羽島駅から京都駅の間で速度を落として運行していて、最大15分程度遅れています。また山陽新幹線では、新大阪駅から博多駅の下り線で一部遅れが生じています。高速道路では、北陸道の新潟中央ジャンクションから米原ジャンクションの上下線で通行止めが行われて