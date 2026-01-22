「ひふみん」の愛称で親しまれた将棋の加藤一二三・九段が2026年1月22日、死去しました。86歳でした。昨今の将棋ブームを作った一人である加藤さんが、藤井聡太竜王の強さを語った、『婦人公論』2020年8月25日号のインタビュー記事を再配信します。＊＊＊＊＊＊藤井聡太七段が17歳11ヵ月で棋聖戦に勝利。史上最年少で初タイトル獲得を果たしました。また、本日８月20日王位戦も制し、史上最年少で「二冠」「八段」に。次々と強敵を