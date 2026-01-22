◆卓球全日本選手権（22日、東京体育館）女子シングルスの4回戦が行われ、4連覇を目指す早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝が初戦に挑み、17歳の高森愛央（大阪・四天王寺高）を4―1（7―11、11―4、13―11、11―2、11―9）で下して、5度目の日本一に向けて逆転勝利で発進した。第1ゲーム（G）は4―1からの6連続失点が響くなどして先取を許した。第2Gは要所で得意の強烈なフォアハンドが決まるなど序盤から主導権を握っ