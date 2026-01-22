²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÉ×ÉØÇÐÍ¥¤Î²ìÍè¸­¿Í¤¬¡¢ºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎÜÆÁÒÆà¡¹¤ÈÉ×ÉØ¤Ç½Ð¤«¤±¤¿Àè¤Ç¤Î³°¿©¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡ÖGreat encounter with¡ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¡Ë¡×¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖNOBU¡×¤ÎÅìµþ¡¦¸×¥ÎÌç¤Ë¤¢¤ë¡ÖNOBU TOKYO¡×¤ËÉ×ÉØ¤ÇË¬¤ì¡¢¥·¥§¥Õ¤Î¾¾µ×¿®¹¬¤µ¤ó¤é¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤ÏÜÆÁÒ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¥¿¥°ÉÕ¤±¤µ¤ì¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë