〜 2025年「不動産業」動向調査 〜売買を主力とする主な不動産業6,090社の最新期決算（2024年7月期-2025年6月期）は、売上高が17兆3,430億円（前期比7.9％増）と好調だったことがわかった。純利益も1兆3,063億円（同6.8％増）で、純利益率7.5％と高収益を持続。7年間では売上高、利益とも最高を記録した。地価が4年連続で上昇する一方、実需や投資が活発だったことが背景にある。ただ、2025年の不動産業の休廃業・解散は2,000