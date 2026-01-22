北海道内は上空に強い寒気が居座っている影響で、陸別では氷点下２５.５℃を観測するなど冷え込みが強まった一方、札幌では局地的な大雪に見舞われ、市民が朝から雪かきに追われました。（長南記者）「札幌市北区太平の住宅地です。路肩の雪は私の背より高く積もっています」道内は上空に強い寒気が居座っている影響で局地的な大雪となり、札幌市北区太平では午後１時までの２４時間で４４センチの雪が降りました。北区の住宅街の