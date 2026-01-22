ブリヂストンスポーツが21日、2月6日に発売する新ボール「TOUR B X」「TOUR B XS」の発表会を都内で行った。【写真】これがBS新ボールだ！今作は「飛んで、止まる」という前作の性能を継承しつつ、風に強く、狙ったラインへ安定して「運べる」強弾道を追求。さらに、アプローチでの“乗り感”や、同社のボールを使用するタイガー・ウッズ（米国）が要求する独自表現である“ディープ感”によって、「寄る」性能も兼ね備えている。