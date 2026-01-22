2025年のプロテストに合格したルーキーはどんなクラブを使っているのか。新人プロの初戦である25年の「JLPGA新人戦加賀電子カップ」で使用クラブを取材。今回は夏場のヘッドスピードは48ｍ/sという19歳の森村美優だ。【写真】ドライバー30本で”弾道高さ”と”球筋”を基に性能早見表を作ってみた！2006年生まれの森村は、東京福祉大学在学中。2度目の挑戦で狭き門を突破した。武器は「飛距離です」と胸を張る。新人戦の2日目に