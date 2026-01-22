補導時に少年計２人の胸ぐらをつかみ、うち１人にすり傷を負わせたとして、奈良県警の男性巡査部長（５０代）が特別公務員暴行陵虐致傷などの疑いで書類送検されました。奈良県警が１月６日付けで、特別公務員暴行陵虐と同致傷の容疑で書類送検したのは、同県警に所属する５０代の男性巡査部長です。県警によると巡査部長は、以下の疑いが持たれています。▽去年１０月３日深夜に、補導で少年をパトカーの後部座席に乗り込ま