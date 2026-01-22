元テレビ東京のフリーアナウンサー森香澄（30）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。アナウンサーの入社試験について語った。就職活動では「東京キー局全部受けましたし、大阪まで受けました。で、ダメで、テレ東に拾ってもらいました」と告白。第1志望はフジテレビだったが、その最終選考のカメラテストで、ミスを連発したという。「好きな食べ物は？って聞かれて“からあげです”って答えたんです