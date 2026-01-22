日本ハム・山県秀内野手が２２日、千葉県鎌ケ谷市の球団施設で自主トレを行い、オフ期間にキャンプインまでの目標体重への増量に成功したことを明かした。体脂肪を除いて１キロ増加。８３キロ台後半となり「ここから体調を崩さなければ大丈夫かな」と、明るい表情でうなずいた。昨年１１月後半から、数種類のティー打撃をほぼ日課として続けて振り込んできた。持ち味の守備に加え、打力アップがレギュラー獲得のカギ。「力強さ