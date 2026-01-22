昨年９月の大雨で車両２７４台が浸水した四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」で電動式止水板の故障を放置していた国の対応について、一見勝之知事は２１日の定例記者会見で「良くないことだ。代替措置や交換も含めて対応することが役人としての責務だ」と述べた。国土交通省出身の一見知事は、省内での議論や調整が「機能していなかったのだろう」と指摘。「『雨が降ってない、物事が起きないからいい』ということでは