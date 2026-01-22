熊本県菊陽町は、世界でも活躍するプロスケーターが町に移住すると発表しました。 【写真を見る】世界で活躍・プロスケーター池田幸太さん 指導者として熊本県菊陽町に移住へ「子どもたちに、人を魅了する滑りを」 菊陽町へ今年3月に移住するのは、東京都出身のプロスケーター・池田幸太さん（36）です。 池田さんはオリンピックなどで活躍する多くの現役選手を指導し、海外遠征に帯同し