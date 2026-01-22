ドジャースは２１日（日本時間２２日）、カブスからＦＡとなっていたカイル・タッカー外野手（２８）と４年総額２億４０００万ドル（約３８０億円）で契約したと発表した。米紙「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」のボブ・ナイチンゲール記者は同日、ドジャースがタッカーと大谷翔平投手（３１）に支払う年俸について自身のＸに投稿。「ドジャースは今シーズン、大谷翔平とカイル・タッカーに総額３００万ドル（約４億７０００万円）の年俸