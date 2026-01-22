棋士の羽生善治九段（５５）が２２日、自身のＸを更新。この日亡くなった加藤一二三さん（享年８６）を追悼した。加藤さんは名人などタイトル８期を獲得。?ひふみん?の愛称でも知られ、晩年はバラエティー番組でも活躍した。羽生九段は３１歳年下ながら、１０代だった１９８０年代後半から２０００年代初頭にかけて加藤さんと何度も対局し、幾多の名勝負を繰り広げてきた。羽生九段は「加藤一二三先生の御帰天の報に接し、