岡山市の新アリーナ完成イメージ 岡山市は1月22日から、ふるさと納税ポータルサイトを運営する会社「さとふる」が立ち上げた「さとふるクラウドファンディング」で、新アリーナを整備するための寄付金を募っています。事業名は「岡山の未来を創り出すアリーナプロジェクト～皆様とともにアリーナを岡山に～」で、目標額は10億円です。 受け付け期間は3月31日までの予定