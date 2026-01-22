旧善通寺偕行社で行われた訓練善通寺市文京町 1月26日の「文化財防火デー」を前に、香川県善通寺市で消火訓練が行われました。 訓練は、国の重要文化財に指定されている善通寺市の旧善通寺偕行社で火事が起きたという想定で行われました。 （職員）「火事！火事！火事！119番お願いします！」 出火に気づいた偕行社の職員が他の職員に知らせ、初期消火に当たりました。 その後、消防車が駆け