ドル円一時１５８．８５付近に高値伸ばす＝ロンドン為替 ロンドン早朝は、円安が一段と進行している。ドル円は158.85付近に高値を更新した。ユーロ円は185.68付近、ポンド円は213.27付近まで高値を伸ばしている。前日のトランプ演説を経て、市場は落ち着きを取り戻しており、日経平均や米株先物などが上昇している。きょうの米債利回り上昇は、リスク選好の動きとなっているようだ。 USD/JPY158.77EUR/JPY185.