棋士の加藤一二三（かとう・ひふみ＝引退棋士九段）さんが肺炎のため、２２日に都内の病院で亡くなったことを伝えた。８６歳だった。１４歳７か月の史上最年少（当時）でプロ棋士となった加藤さんは、引退後にテレビのバラエティー番組などにも出演し、“ひふみん”の愛称で人気を集めた。希代の名棋士の死去にネットも涙。死去が伝えられた直後にはＸ（旧ツイッター）のトレンドワードで、１位「加藤一二三さん」、３位「肺