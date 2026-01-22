◆卓球◇全日本選手権第３日（２２日、東京体育館）女子シングルスで２０１７年大会女王の平野美宇（木下グループ）は、スーパーシード選手として４回戦から出場。岡田琴菜（十六フィナンシャルグループ）との初戦を４―２で勝利し、２３日に行われる５回戦進出を果たした。初戦はＴリーグ・神奈川でチームメートの岡田との対戦。試合は奪っては奪い返されるシーソーゲームとなった。２―１からの第４ゲームを奪われ苦しい