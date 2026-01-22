「ひふみん」の愛称で知られる将棋棋士の加藤一二三さんが22日未明、肺炎のため亡くなりました。86歳でした。日本将棋連盟によりますと、加藤一二三九段は午前3時15分ごろ、肺炎のため東京都内の病院で亡くなりました。86歳でした。加藤一二三九段は、「ひふみん」の愛称で知られ、2017年に将棋の現役最年長棋士として63年の現役生活に幕を下ろした後は、プロとして活躍していました。2022年には文化功労者に選ばれました。通夜は2