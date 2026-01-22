今シーズン最強・最長寒波の影響で、各地で積雪が急増しています。21日夜から22日朝にかけて、滋賀・彦根市と石川・金沢市に「顕著な大雪に関する情報」が発表されるなど、日本海側を中心に災害級の大雪となっています。金沢市では「いっぺんに降るとね、あ〜しんどい」、「車がすごいことになっていたので」といった声が聞かれました。この雪は23日以降も日本海側を中心に続き、予想される降雪量は北陸地方で80cm、東北地方で70cm