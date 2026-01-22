第2回WBC日本代表の監督としてチームを世界一に導いた原辰徳さんが22日、3月の第6回WBCに出場する侍ジャパンの起用法について語りました。飲料メーカーの伊藤園は第6回WBCのオフィシャルグローバルパートナーとなり、新プロジェクトの発表会を開催。ゲストとして登壇した原さんがトークセッションを行いました。侍ジャパンは16日にメンバー発表第2段を行い、発表済みの菊池雄星投手や大谷翔平選手ら8人に加え、菅野智之投手、佐藤