ゴンチャ ジャパンは、2026年1月22日から、期間限定のデザートティー「ハニーナッツウーロン」を期間限定で販売しています。記者はメディア向けの試飲会に参加しました。実際に飲んでみた感想をレポートしていきます。飲んでみると... 記者が試飲したのは、「ハニーナッツウーロン ミルクティー」（ICED／M）です。飲む前から、ふわーっと甘いハニーの香りを感じます。これだけで心がほっと落ち着きます。ひとくち飲んで、ウーロン