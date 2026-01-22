東急大井町線の「各駅停車」が主役のイベントが始まります！東急電鉄は2026年1月24日（土）より、「大井町線 各駅停車のみが停車する10駅をめぐろう！デジタルスタンプラリー」を開催します。各駅停車用の5両編成として新たにデビューした6020系を祝い、置き換えが進む9000系・9020系へ想いを馳せるこの企画。スマホでNFTスタンプを集めれば、限定800セットの記念硬券や、ここだけでしか見られない復刻作業動画など豪華特典も。急