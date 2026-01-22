Number_i の平野紫耀が1月21日、自身のInstagramを更新。パリで行われたルイ・ヴィトンの2026秋冬メンズ・コレクションのショーに出席したことを報告した。 （関連：【画像】ルイ・ヴィトンの2026秋冬メンズ・コレクションに訪れた平野紫耀） 平野はInstagramに「今回も素敵なショーでした🇫🇷」と綴り、ショーで着用したコーディネートを投稿。ベージュのセットアップに