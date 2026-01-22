やばいな、あいつ▶▶この作品を最初から読むSNSで大注目！猫を溺愛する人間と、ふてぶてしいけど憎めない「ネコ様」たち。両者のすれ違うコミカルな日々に共感必至！猫が大好きな飼い主夫婦の金之助とスミレ。そんなふたりの元にいるのが、超マイペースな2匹の猫「キジネコ様」「クロネコ様」です。キジネコ様は好戦的で触るのはほぼ不可能。臆病で物静かなクロネコ様とのコミュニケーションも、ひと筋縄ではいきません