1月23日の決算発表銘柄（予定） ■取引時間中の発表 ◆本決算： ＨＩＯＫＩ [東Ｐ] ◆第3四半期決算： ゲンダイ [東Ｓ] 東京製鉄 [東Ｐ] 日鋳造 [東Ｓ] ヒガシＨＤ [東Ｓ] 桜島埠 [東Ｓ] ■引け後発表 ◆第3四半期決算： ＯＢシステム [東Ｓ] Ｔホライゾン [東Ｓ] ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻