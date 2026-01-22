22日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比910円高の5万3740円で取引を終えた。出来高は3万4235枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万3688.89円に対しては51.11円高。 株探ニュース