22日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比21.5ポイント高の3619ポイントで取引を終えた。出来高は6万4979枚だった。この日のTOPIXの現物終値3616.38ポイントに対しては2.62ポイント高。 株探ニュース