22日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比220ポイント高の3万2605ポイントで取引を終えた。出来高は6810枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万2592.41ポイントに対しては12.59ポイント高。 株探ニュース