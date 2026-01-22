22日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比4ポイント安の705ポイントで取引を終えた。出来高は5940枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値715.87ポイントに対しては10.87ポイント安。 株探ニュース