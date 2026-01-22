22日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比8ポイント高の1993ポイントで取引を終えた。出来高は612枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2000.49ポイントに対しては7.49ポイント安。 株探ニュース