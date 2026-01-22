2025年の訪日外国人客数が初めて4000万人を超えたとの報道に、中国のネットユーザーが反応を示している。金子恭之国土交通相は20日の閣議後の記者会見で、昨年の訪日外国人客数が過去最多の約4270万人だったと発表した。前年比で約16％増加し、初めて4000万人を突破した。一方で、高市早苗首相の台湾有事をめぐる発言をきっかけに日中関係が悪化したことを背景に、昨年12月の訪日中国人客数は約33万人と前年同月比で45％減少した。