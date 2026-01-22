中国では春節（旧正月、2026年は2月17日）の前後に、極めて多くの人が帰省や旅行などで地域間を移動します。そのため、春節期には旅客の円滑な移動を確保するために、「春運」と呼ばれる特別輸送体制が敷かれます。今年の春運は2月2日から3月13日までです。北京市内では21日、2026年の春運についてのオンライン会議が開催されました。会議では、今年の春運期間中における地域をまたがって移動する人数と鉄道と航空による旅客輸送量