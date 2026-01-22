俳優の横浜流星が、フランス・パリで、シルバーグレーの髪色にミディアムショートという新鮮なスタイルを披露し、ファンの心をわしづかみにしている。「2020年から横浜さんは、フランスのラグジュアリーブランド『Dior（ディオール）』メンズ初のジャパンアンバサダーを務めています。1月20日から、パリで世界約70ブランドが集結する『パリ・メンズファッションウィーク』が開幕しました。その2日めの21日、『ディオール』のシ